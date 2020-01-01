Indexed Finance (NDX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Indexed Finance (NDX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Indexed Finance (NDX) tokennel kapcsolatos információk Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. Hivatalos webhely: https://indexed.finance/ Vásárolj most NDX tokent!

Indexed Finance (NDX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Indexed Finance (NDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.92K $ 13.92K $ 13.92K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.39K $ 40.39K $ 40.39K Minden idők csúcspontja: $ 27.71 $ 27.71 $ 27.71 Minden idők mélypontja: $ 0.00233242 $ 0.00233242 $ 0.00233242 Jelenlegi ár: $ 0.00403876 $ 0.00403876 $ 0.00403876 További tudnivalók a(z) Indexed Finance (NDX) áráról

Indexed Finance (NDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Indexed Finance (NDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NDX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NDX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NDX token élő árfolyamát!

NDX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NDX kapcsán? NDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NDX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

