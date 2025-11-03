IncogniFi (INFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.04518864$ 0.04518864 $ 0.04518864 Legalacsonyabb ár $ 0.01540281$ 0.01540281 $ 0.01540281 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

IncogniFi (INFI) valós idejű ár: $0.0154601. Az elmúlt 24 órában, a(z)INFI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INFI valaha volt legmagasabb ára $ 0.04518864, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01540281 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INFI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

IncogniFi (INFI) piaci információk

Piaci érték $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Forgalomban lévő készlet 900.00K 900.00K 900.00K Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) IncogniFi jelenlegi piaci plafonja $ 13.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INFI keringésben lévő tokenszáma 900.00K, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.46K.