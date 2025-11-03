TőzsdeDEX+
A(z) élő INC Reward Service ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) IRS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IRS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: IRS

IRS árinformációk

Mi a(z) IRS

IRS hivatalos webhely

IRS tokenomikai adatai

IRS árelőrejelzés

INC Reward Service Ár (IRS)

Nem listázott

1 IRS-USD élő ár:

--
----
-4.90%1D
mexc
USD
INC Reward Service (IRS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:38:22 (UTC+8)

INC Reward Service (IRS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-4.96%

-29.43%

-29.43%

INC Reward Service (IRS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)IRS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IRS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IRS változása a következő volt: -1.30% az elmúlt órában, -4.96% az elmúlt 24 órában, és -29.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

INC Reward Service (IRS) piaci információk

$ 585.42K
$ 585.42K$ 585.42K

--
----

$ 585.42K
$ 585.42K$ 585.42K

1.56T
1.56T 1.56T

1,555,369,000,000.0
1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

A(z) INC Reward Service jelenlegi piaci plafonja $ 585.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IRS keringésben lévő tokenszáma 1.56T, és a teljes tokenszám 1555369000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 585.42K.

INC Reward Service (IRS) árelőzmények USD

A(z) INC Reward ServiceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) INC Reward Service USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) INC Reward Service USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) INC Reward Service USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.96%
30 nap$ 0-54.76%
60 nap$ 0-80.04%
90 nap$ 0--

Mi a(z) INC Reward Service (IRS)

INC Reward Service (IRS) is a deflationary token in the Pulseium ecosystem with an Auto-LP mechanism which rewards holders and liquidity providers with INC (the PulseX farm reward token) while burning supply and increasing burned liquidity from trading fees. Liquidity providers may farm with their LP tokens in our non-custodial layered liquid staking farms to earn IRS. The ecosystem is tied directly to PulseChain core tokens via liquidity while rewarding the holders and LP's with PulseChain core tokens.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

INC Reward Service (IRS) Erőforrás

INC Reward Service árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) INC Reward Service (IRS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) INC Reward Service (IRS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) INC Reward Service rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) INC Reward Service árelőrejelzését most!

IRS helyi valutákra

INC Reward Service (IRS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) INC Reward Service (IRS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IRS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: INC Reward Service (IRS)

Mennyit ér ma a(z) INC Reward Service (IRS)?
A(z) élő IRS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IRS ára a(z) USD esetében?
A(z) IRS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) INC Reward Service piaci plafonja?
A(z) IRS piaci plafonja $ 585.42K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IRS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IRS keringésben lévő tokenszáma 1.56T USD.
Mi volt a(z) IRS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IRS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) IRS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IRS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) IRS kereskedési volumene?
A(z) IRS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) IRS ára emelkedni fog idén?
A(z) IRS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IRS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:38:22 (UTC+8)

INC Reward Service (IRS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

