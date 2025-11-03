Inbox (INBOX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.80% Árváltozás (1D) -1.78% Árváltozás (7D) -24.70% Árváltozás (7D) -24.70%

Inbox (INBOX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)INBOX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INBOX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00195214, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INBOX változása a következő volt: -1.80% az elmúlt órában, -1.78% az elmúlt 24 órában, és -24.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Inbox (INBOX) piaci információk

Piaci érték $ 382.94K$ 382.94K $ 382.94K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 382.94K$ 382.94K $ 382.94K Forgalomban lévő készlet 999.90M 999.90M 999.90M Teljes tokenszám 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167

A(z) Inbox jelenlegi piaci plafonja $ 382.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INBOX keringésben lévő tokenszáma 999.90M, és a teljes tokenszám 999898547.5209167. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 382.94K.