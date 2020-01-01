In The MEME Time (ITMT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) In The MEME Time (ITMT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

In The MEME Time (ITMT) tokennel kapcsolatos információk In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. Tick Tock This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay. Hivatalos webhely: https://www.inthememetime.sucks/ Vásárolj most ITMT tokent!

In The MEME Time (ITMT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) In The MEME Time (ITMT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.53M Teljes tokenszám: $ 999.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.53M Minden idők csúcspontja: $ 0.00499285 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00153294 További tudnivalók a(z) In The MEME Time (ITMT) áráról

In The MEME Time (ITMT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) In The MEME Time (ITMT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ITMT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ITMT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ITMT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ITMT token élő árfolyamát!

ITMT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ITMT kapcsán? ITMT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ITMT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

