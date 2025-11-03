in real life coin (IRLCOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00322377 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -13.03% Árváltozás (1D) -64.65% Árváltozás (7D) -85.27%

in real life coin (IRLCOIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)IRLCOIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IRLCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00322377, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IRLCOIN változása a következő volt: -13.03% az elmúlt órában, -64.65% az elmúlt 24 órában, és -85.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

in real life coin (IRLCOIN) piaci információk

Piaci érték $ 82.10K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 82.10K Forgalomban lévő készlet 999.89M Teljes tokenszám 999,892,909.549834

A(z) in real life coin jelenlegi piaci plafonja $ 82.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IRLCOIN keringésben lévő tokenszáma 999.89M, és a teljes tokenszám 999892909.549834. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 82.10K.