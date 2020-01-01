Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Impossible Finance Launchpad (IDIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokennel kapcsolatos információk Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Hivatalos webhely: https://impossible.finance/ Vásárolj most IDIA tokent!

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Impossible Finance Launchpad (IDIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.97M $ 14.97M $ 14.97M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 748.39M $ 748.39M $ 748.39M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Minden idők csúcspontja: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Minden idők mélypontja: $ 0.0088129 $ 0.0088129 $ 0.0088129 Jelenlegi ár: $ 0.01999245 $ 0.01999245 $ 0.01999245 További tudnivalók a(z) Impossible Finance Launchpad (IDIA) áráról

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IDIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IDIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IDIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IDIA token élő árfolyamát!

IDIA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IDIA kapcsán? IDIA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IDIA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

