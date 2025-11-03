Illusion of Trader (RETARD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -5.13% Árváltozás (7D) -11.53%

Illusion of Trader (RETARD) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RETARD legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RETARD valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RETARD változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -5.13% az elmúlt 24 órában, és -11.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Illusion of Trader (RETARD) piaci információk

Piaci érték $ 5.85K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.85K Forgalomban lévő készlet 998.15M Teljes tokenszám 998,146,735.401542

A(z) Illusion of Trader jelenlegi piaci plafonja $ 5.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RETARD keringésben lévő tokenszáma 998.15M, és a teljes tokenszám 998146735.401542. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.85K.