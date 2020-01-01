IguVerse IGU (IGU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) IguVerse IGU (IGU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

IguVerse IGU (IGU) tokennel kapcsolatos információk IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. Hivatalos webhely: https://iguverse.com Fehér könyv: https://whitepaper.iguverse.com Vásárolj most IGU tokent!

IguVerse IGU (IGU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) IguVerse IGU (IGU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 413.03K $ 413.03K $ 413.03K Teljes tokenszám: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 291.52M $ 291.52M $ 291.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 566.72K $ 566.72K $ 566.72K Minden idők csúcspontja: $ 0.287446 $ 0.287446 $ 0.287446 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00141679 $ 0.00141679 $ 0.00141679 További tudnivalók a(z) IguVerse IGU (IGU) áráról

IguVerse IGU (IGU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) IguVerse IGU (IGU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IGU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IGU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IGU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IGU token élő árfolyamát!

