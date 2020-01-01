Ignis (IGNIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ignis (IGNIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ignis (IGNIS) tokennel kapcsolatos információk Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added. Hivatalos webhely: https://www.jelurida.com/ignis Fehér könyv: https://www.jelurida.com/sites/default/files/JeluridaWhitepaper.pdf Vásárolj most IGNIS tokent!

Ignis (IGNIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ignis (IGNIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 601.33K $ 601.33K $ 601.33K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 761.14M $ 761.14M $ 761.14M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 790.03K $ 790.03K $ 790.03K Minden idők csúcspontja: $ 20.25 $ 20.25 $ 20.25 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00079003 $ 0.00079003 $ 0.00079003 További tudnivalók a(z) Ignis (IGNIS) áráról

Ignis (IGNIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ignis (IGNIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IGNIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IGNIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IGNIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IGNIS token élő árfolyamát!

IGNIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IGNIS kapcsán? IGNIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IGNIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

