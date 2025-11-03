TőzsdeDEX+
A(z) élő Iggy The Iguana ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) IGGY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IGGY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: IGGY

IGGY árinformációk

Mi a(z) IGGY

IGGY hivatalos webhely

IGGY tokenomikai adatai

IGGY árelőrejelzés

Iggy The Iguana Logó

Iggy The Iguana Ár (IGGY)

Nem listázott

mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Iggy The Iguana (IGGY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:37:18 (UTC+8)

Iggy The Iguana (IGGY) árinformáció (USD)

Iggy The Iguana (IGGY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)IGGY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IGGY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00110577, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IGGY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.09% az elmúlt 24 órában, és -10.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Iggy The Iguana (IGGY) piaci információk

A(z) Iggy The Iguana jelenlegi piaci plafonja $ 126.49K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IGGY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 126.49K.

Iggy The Iguana (IGGY) árelőzmények USD

A(z) Iggy The IguanaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Iggy The Iguana USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Iggy The Iguana USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Iggy The Iguana USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.09%
30 nap$ 0-75.55%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Iggy The Iguana (IGGY)

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Iggy The Iguana (IGGY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Iggy The Iguana árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Iggy The Iguana (IGGY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Iggy The Iguana (IGGY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Iggy The Iguana rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Iggy The Iguana árelőrejelzését most!

IGGY helyi valutákra

Iggy The Iguana (IGGY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Iggy The Iguana (IGGY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IGGY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Iggy The Iguana (IGGY)

Mennyit ér ma a(z) Iggy The Iguana (IGGY)?
A(z) élő IGGY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IGGY ára a(z) USD esetében?
A(z) IGGY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Iggy The Iguana piaci plafonja?
A(z) IGGY piaci plafonja $ 126.49K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IGGY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IGGY keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) IGGY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IGGY mindenkori legmagasabb ára 0.00110577 USD.
Mi volt a(z) IGGY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IGGY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) IGGY kereskedési volumene?
A(z) IGGY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) IGGY ára emelkedni fog idén?
A(z) IGGY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IGGY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Iggy The Iguana (IGGY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

