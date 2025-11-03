TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő IdeaFoundry Subsidies Agent ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SUBS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUBS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő IdeaFoundry Subsidies Agent ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SUBS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUBS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SUBS

SUBS árinformációk

Mi a(z) SUBS

SUBS fehér könyv

SUBS hivatalos webhely

SUBS tokenomikai adatai

SUBS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

IdeaFoundry Subsidies Agent Logó

IdeaFoundry Subsidies Agent Ár (SUBS)

Nem listázott

1 SUBS-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:42:30 (UTC+8)

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.35%

-15.35%

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUBS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUBS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUBS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -15.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) piaci információk

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

--
----

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) IdeaFoundry Subsidies Agent jelenlegi piaci plafonja $ 11.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUBS keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.18K.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) árelőzmények USD

A(z) IdeaFoundry Subsidies AgentUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) IdeaFoundry Subsidies Agent USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) IdeaFoundry Subsidies Agent USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) IdeaFoundry Subsidies Agent USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-18.43%
60 nap$ 0-56.57%
90 nap$ 0--

Mi a(z) IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

A meta-agent meme designed to ensure no person is left behind due to lack of capital. It is the first Agent launched on the IdeaFoundry Launchpad.

This IdeaFoundry Subsidies Agent ($SUBS) supports the next wave of global progress by subsidizing qualified token launches on the IdeaFoundry Launchpad, helping anyone get uplifted and engage with the global economy.

It embodies the true original purpose of cryptocurrency: open access, empowerment, and global economic participation.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

IdeaFoundry Subsidies Agent árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) IdeaFoundry Subsidies Agent rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) IdeaFoundry Subsidies Agent árelőrejelzését most!

SUBS helyi valutákra

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SUBS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Mennyit ér ma a(z) IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)?
A(z) élő SUBS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SUBS ára a(z) USD esetében?
A(z) SUBS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) IdeaFoundry Subsidies Agent piaci plafonja?
A(z) SUBS piaci plafonja $ 11.18K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SUBS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SUBS keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) SUBS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SUBS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) SUBS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SUBS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SUBS kereskedési volumene?
A(z) SUBS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SUBS ára emelkedni fog idén?
A(z) SUBS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SUBS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:42:30 (UTC+8)

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,197.23
$107,197.23$107,197.23

-2.64%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,699.02
$3,699.02$3,699.02

-4.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.38
$175.38$175.38

-4.57%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0489
$1.0489$1.0489

-16.87%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,699.02
$3,699.02$3,699.02

-4.00%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,197.23
$107,197.23$107,197.23

-2.64%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.38
$175.38$175.38

-4.57%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4063
$2.4063$2.4063

-3.74%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0489
$1.0489$1.0489

-16.87%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04845
$0.04845$0.04845

+384.50%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0313
$0.0313$0.0313

-89.16%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05234
$0.05234$0.05234

-5.21%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04845
$0.04845$0.04845

+384.50%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006767
$0.00006767$0.00006767

+84.84%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003401
$0.0003401$0.0003401

+70.05%

0G Logó

0G

0G

$1.562
$1.562$1.562

+61.69%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000809
$0.000000000809$0.000000000809

+85.97%