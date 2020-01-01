Idavoll DAO (IDV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Idavoll DAO (IDV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Idavoll DAO (IDV) tokennel kapcsolatos információk Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network's individual organization exists as a set of modules that define the organization's stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll's unique on-chain solutions. Hivatalos webhely: https://idavoll.network/

Idavoll DAO (IDV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Idavoll DAO (IDV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 80.81K $ 80.81K $ 80.81K Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 789.04M $ 789.04M $ 789.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 204.83K $ 204.83K $ 204.83K Minden idők csúcspontja: $ 0.382351 $ 0.382351 $ 0.382351 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00010241 $ 0.00010241 $ 0.00010241 További tudnivalók a(z) Idavoll DAO (IDV) áráról

Idavoll DAO (IDV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Idavoll DAO (IDV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IDV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IDV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IDV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IDV token élő árfolyamát!

IDV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IDV kapcsán? IDV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

