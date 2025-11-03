Icopax ($IPAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00386416 24h alacsony $ 0.00483619 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.054483 Legalacsonyabb ár $ 0.00196323 Árváltozás (1H) -0.45% Árváltozás (1D) -6.03% Árváltozás (7D) -1.33%

Icopax ($IPAX) valós idejű ár: $0.00440612. Az elmúlt 24 órában, a(z)$IPAX legalacsonyabb ára $ 0.00386416, legmagasabb ára pedig $ 0.00483619 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $IPAX valaha volt legmagasabb ára $ 0.054483, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00196323 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $IPAX változása a következő volt: -0.45% az elmúlt órában, -6.03% az elmúlt 24 órában, és -1.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Icopax ($IPAX) piaci információk

Piaci érték $ 1.32M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.32M Forgalomban lévő készlet 300.00M Teljes tokenszám 300,000,000.0

A(z) Icopax jelenlegi piaci plafonja $ 1.32M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $IPAX keringésben lévő tokenszáma 300.00M, és a teljes tokenszám 300000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.32M.