A(z) élő Icopax ár ma 0.00440612 USD. Kövesd nyomon a(z) $IPAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $IPAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: $IPAX

$IPAX árinformációk

Mi a(z) $IPAX

$IPAX fehér könyv

$IPAX hivatalos webhely

$IPAX tokenomikai adatai

$IPAX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Icopax Ár ($IPAX)

1 $IPAX-USD élő ár:

$0.00440612
$0.00440612
-6.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Icopax ($IPAX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:37:02 (UTC+8)

Icopax ($IPAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00386416
$ 0.00386416
24h alacsony
$ 0.00483619
$ 0.00483619
24h magas

$ 0.00386416
$ 0.00386416

$ 0.00483619
$ 0.00483619

$ 0.054483
$ 0.054483

$ 0.00196323
$ 0.00196323

-0.45%

-6.03%

-1.33%

-1.33%

Icopax ($IPAX) valós idejű ár: $0.00440612. Az elmúlt 24 órában, a(z)$IPAX legalacsonyabb ára $ 0.00386416, legmagasabb ára pedig $ 0.00483619 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $IPAX valaha volt legmagasabb ára $ 0.054483, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00196323 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $IPAX változása a következő volt: -0.45% az elmúlt órában, -6.03% az elmúlt 24 órában, és -1.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Icopax ($IPAX) piaci információk

$ 1.32M
$ 1.32M

--
--

$ 1.32M
$ 1.32M

300.00M
300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0

A(z) Icopax jelenlegi piaci plafonja $ 1.32M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $IPAX keringésben lévő tokenszáma 300.00M, és a teljes tokenszám 300000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.32M.

Icopax ($IPAX) árelőzmények USD

A(z) IcopaxUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000282870072236778.
A(z) Icopax USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0032932517.
A(z) Icopax USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Icopax USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000282870072236778-6.03%
30 nap$ -0.0032932517-74.74%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Icopax ($IPAX)

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know.

With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth.

ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Icopax ($IPAX) Erőforrás

Icopax árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Icopax ($IPAX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Icopax ($IPAX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Icopax rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Icopax árelőrejelzését most!

$IPAX helyi valutákra

Icopax ($IPAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Icopax ($IPAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) $IPAX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Icopax ($IPAX)

Mennyit ér ma a(z) Icopax ($IPAX)?
A(z) élő $IPAX ár a(z) USD esetében 0.00440612 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) $IPAX ára a(z) USD esetében?
A(z) $IPAX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00440612. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Icopax piaci plafonja?
A(z) $IPAX piaci plafonja $ 1.32M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) $IPAX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) $IPAX keringésben lévő tokenszáma 300.00M USD.
Mi volt a(z) $IPAX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) $IPAX mindenkori legmagasabb ára 0.054483 USD.
Mi volt a(z) $IPAX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) $IPAX mindenkori legalacsonyabb ára 0.00196323 USD.
Mekkora a(z) $IPAX kereskedési volumene?
A(z) $IPAX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) $IPAX ára emelkedni fog idén?
A(z) $IPAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) $IPAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Icopax ($IPAX) fontos iparági frissítések

11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,272.41

$3,754.68

$0.02383

$1.0826

$179.63

$108,272.41

$3,754.68

$179.63

$86.26

$2.4368

$0.00000

$0.00000

$0.0357

$0.05993

$0.09969

$0.000000002189

$0.02006

$0.00007011

$0.0000459

$0.0000363

