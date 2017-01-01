ICON (ICX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ICON (ICX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ICON (ICX) tokennel kapcsolatos információk Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet. Hivatalos webhely: https://icon.community/ Fehér könyv: https://icon.community/assets/btp-litepaper.pdf Vásárolj most ICX tokent!

ICON (ICX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ICON (ICX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 134.97M $ 134.97M $ 134.97M Teljes tokenszám: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 136.74M $ 136.74M $ 136.74M Minden idők csúcspontja: $ 13.16 $ 13.16 $ 13.16 Minden idők mélypontja: $ 0.070768 $ 0.070768 $ 0.070768 Jelenlegi ár: $ 0.125564 $ 0.125564 $ 0.125564 További tudnivalók a(z) ICON (ICX) áráról

ICON (ICX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ICON (ICX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ICX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ICX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ICX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ICX token élő árfolyamát!

ICX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ICX kapcsán? ICX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ICX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

