Ice Open Network (ICE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ice Open Network (ICE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ice Open Network (ICE) tokennel kapcsolatos információk Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game. Hivatalos webhely: https://ice.io/ Fehér könyv: https://ice.io/whitepaper Vásárolj most ICE tokent!

Ice Open Network (ICE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ice Open Network (ICE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.93M $ 34.93M $ 34.93M Teljes tokenszám: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.79B $ 6.79B $ 6.79B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 108.77M $ 108.77M $ 108.77M Minden idők csúcspontja: $ 0.01587896 $ 0.01587896 $ 0.01587896 Minden idők mélypontja: $ 0.0027547 $ 0.0027547 $ 0.0027547 Jelenlegi ár: $ 0.00514263 $ 0.00514263 $ 0.00514263 További tudnivalók a(z) Ice Open Network (ICE) áráról

Ice Open Network (ICE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ice Open Network (ICE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ICE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ICE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ICE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ICE token élő árfolyamát!

ICE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ICE kapcsán? ICE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ICE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!