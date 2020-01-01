iBTC Network (IBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) iBTC Network (IBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

iBTC Network (IBTC) tokennel kapcsolatos információk iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. Hivatalos webhely: https://www.ibtc.network/ Vásárolj most IBTC tokent!

iBTC Network (IBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) iBTC Network (IBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Teljes tokenszám: $ 35.58 $ 35.58 $ 35.58 Keringésben lévő tokenszám: $ 35.58 $ 35.58 $ 35.58 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Minden idők csúcspontja: $ 656,686 $ 656,686 $ 656,686 Minden idők mélypontja: $ 49,611 $ 49,611 $ 49,611 Jelenlegi ár: $ 110,138 $ 110,138 $ 110,138 További tudnivalók a(z) iBTC Network (IBTC) áráról

iBTC Network (IBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) iBTC Network (IBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó IBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező IBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) IBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IBTC token élő árfolyamát!

IBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IBTC kapcsán? IBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) IBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

