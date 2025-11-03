iAero Protocol LIQ (LIQ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.10076 24h alacsony $ 0.10076 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.122092 Legalacsonyabb ár $ 0.075217 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) 0.00% Árváltozás (7D) -7.52%

iAero Protocol LIQ (LIQ) valós idejű ár: $0.10076. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIQ legalacsonyabb ára $ 0.10076, legmagasabb ára pedig $ 0.10076 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIQ valaha volt legmagasabb ára $ 0.122092, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.075217 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIQ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -7.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

iAero Protocol LIQ (LIQ) piaci információk

Piaci érték $ 1.35M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.25M Forgalomban lévő készlet 13.36M Teljes tokenszám 32,210,847.74872475

A(z) iAero Protocol LIQ jelenlegi piaci plafonja $ 1.35M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIQ keringésben lévő tokenszáma 13.36M, és a teljes tokenszám 32210847.74872475. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.25M.