A(z) élő iAero Protocol LIQ ár ma 0.10076 USD. Kövesd nyomon a(z) LIQ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LIQ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LIQ

LIQ árinformációk

Mi a(z) LIQ

LIQ fehér könyv

LIQ hivatalos webhely

LIQ tokenomikai adatai

LIQ árelőrejelzés

iAero Protocol LIQ Logó

iAero Protocol LIQ Ár (LIQ)

Nem listázott

1 LIQ-USD élő ár:

0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
iAero Protocol LIQ (LIQ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:36:49 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

--

0.00%

-7.52%

-7.52%

iAero Protocol LIQ (LIQ) valós idejű ár: $0.10076. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIQ legalacsonyabb ára $ 0.10076, legmagasabb ára pedig $ 0.10076 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIQ valaha volt legmagasabb ára $ 0.122092, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.075217 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIQ változása a következő volt: -- az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -7.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

iAero Protocol LIQ (LIQ) piaci információk

A(z) iAero Protocol LIQ jelenlegi piaci plafonja $ 1.35M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIQ keringésben lévő tokenszáma 13.36M, és a teljes tokenszám 32210847.74872475. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.25M.

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőzmények USD

A(z) iAero Protocol LIQUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.0.
A(z) iAero Protocol LIQ USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0102739934.
A(z) iAero Protocol LIQ USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) iAero Protocol LIQ USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0.00.00%
30 nap$ -0.0102739934-10.19%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

iAero Protocol LIQ (LIQ) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

iAero Protocol LIQ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) iAero Protocol LIQ (LIQ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) iAero Protocol LIQ (LIQ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) iAero Protocol LIQ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) iAero Protocol LIQ árelőrejelzését most!

LIQ helyi valutákra

iAero Protocol LIQ (LIQ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) iAero Protocol LIQ (LIQ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LIQ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: iAero Protocol LIQ (LIQ)

Mennyit ér ma a(z) iAero Protocol LIQ (LIQ)?
A(z) élő LIQ ár a(z) USD esetében 0.10076 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LIQ ára a(z) USD esetében?
A(z) LIQ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.10076. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) iAero Protocol LIQ piaci plafonja?
A(z) LIQ piaci plafonja $ 1.35M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LIQ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LIQ keringésben lévő tokenszáma 13.36M USD.
Mi volt a(z) LIQ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LIQ mindenkori legmagasabb ára 0.122092 USD.
Mi volt a(z) LIQ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LIQ mindenkori legalacsonyabb ára 0.075217 USD.
Mekkora a(z) LIQ kereskedési volumene?
A(z) LIQ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LIQ ára emelkedni fog idén?
A(z) LIQ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LIQ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:36:49 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

