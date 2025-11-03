TőzsdeDEX+
A(z) élő I Remember When ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NOSTALGIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOSTALGIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő I Remember When ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NOSTALGIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NOSTALGIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NOSTALGIC

NOSTALGIC árinformációk

Mi a(z) NOSTALGIC

NOSTALGIC hivatalos webhely

NOSTALGIC tokenomikai adatai

NOSTALGIC árelőrejelzés

I Remember When Logó

I Remember When Ár (NOSTALGIC)

Nem listázott

1 NOSTALGIC-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
I Remember When (NOSTALGIC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:42:17 (UTC+8)

I Remember When (NOSTALGIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.43%

-1.43%

I Remember When (NOSTALGIC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NOSTALGIC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NOSTALGIC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NOSTALGIC változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -1.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

I Remember When (NOSTALGIC) piaci információk

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

--
----

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

997.27M
997.27M 997.27M

997,269,383.987529
997,269,383.987529 997,269,383.987529

A(z) I Remember When jelenlegi piaci plafonja $ 5.50K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NOSTALGIC keringésben lévő tokenszáma 997.27M, és a teljes tokenszám 997269383.987529. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.50K.

I Remember When (NOSTALGIC) árelőzmények USD

A(z) I Remember WhenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) I Remember When USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) I Remember When USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) I Remember When USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-23.17%
60 nap$ 0-70.05%
90 nap$ 0--

Mi a(z) I Remember When (NOSTALGIC)

Crypto isn’t just charts and tickers. It’s a story. $Nostalgic is a tribute to the moments we’ll never forget: the first bull run, the legendary memes, the sleepless nights in the trenches. It’s a coin for the dreamers who got us here and the new degens writing the next chapter.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

I Remember When (NOSTALGIC) Erőforrás

Hivatalos webhely

I Remember When árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) I Remember When (NOSTALGIC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) I Remember When (NOSTALGIC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) I Remember When rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) I Remember When árelőrejelzését most!

NOSTALGIC helyi valutákra

I Remember When (NOSTALGIC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) I Remember When (NOSTALGIC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NOSTALGIC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: I Remember When (NOSTALGIC)

Mennyit ér ma a(z) I Remember When (NOSTALGIC)?
A(z) élő NOSTALGIC ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NOSTALGIC ára a(z) USD esetében?
A(z) NOSTALGIC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) I Remember When piaci plafonja?
A(z) NOSTALGIC piaci plafonja $ 5.50K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NOSTALGIC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NOSTALGIC keringésben lévő tokenszáma 997.27M USD.
Mi volt a(z) NOSTALGIC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NOSTALGIC mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) NOSTALGIC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NOSTALGIC mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NOSTALGIC kereskedési volumene?
A(z) NOSTALGIC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NOSTALGIC ára emelkedni fog idén?
A(z) NOSTALGIC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NOSTALGIC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:42:17 (UTC+8)

I Remember When (NOSTALGIC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

