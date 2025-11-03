TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő i know ball ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BALL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BALL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BALL

BALL árinformációk

Mi a(z) BALL

BALL hivatalos webhely

BALL tokenomikai adatai

BALL árelőrejelzés

i know ball Logó

i know ball Ár (BALL)

Nem listázott

1 BALL-USD élő ár:

--
----
+2.60%1D
i know ball (BALL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:42:09 (UTC+8)

i know ball (BALL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.16%

+2.61%

-5.87%

-5.87%

i know ball (BALL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BALL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BALL valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BALL változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, +2.61% az elmúlt 24 órában, és -5.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

i know ball (BALL) piaci információk

$ 13.71K
$ 13.71K

--
--

$ 13.71K
$ 13.71K

995.74M
995.74M

995,737,428.26603
995,737,428.26603

A(z) i know ball jelenlegi piaci plafonja $ 13.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BALL keringésben lévő tokenszáma 995.74M, és a teljes tokenszám 995737428.26603. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.71K.

i know ball (BALL) árelőzmények USD

A(z) i know ballUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) i know ball USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) i know ball USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) i know ball USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+2.61%
30 nap$ 0-16.46%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) i know ball (BALL)

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

i know ball (BALL) Erőforrás

i know ball árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) i know ball (BALL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) i know ball (BALL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) i know ball rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) i know ball árelőrejelzését most!

i know ball (BALL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) i know ball (BALL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BALL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: i know ball (BALL)

Mennyit ér ma a(z) i know ball (BALL)?
A(z) élő BALL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BALL ára a(z) USD esetében?
A(z) BALL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) i know ball piaci plafonja?
A(z) BALL piaci plafonja $ 13.71K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BALL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BALL keringésben lévő tokenszáma 995.74M USD.
Mi volt a(z) BALL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BALL mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BALL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BALL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BALL kereskedési volumene?
A(z) BALL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BALL ára emelkedni fog idén?
A(z) BALL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BALL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:42:09 (UTC+8)

i know ball (BALL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

