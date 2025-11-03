Hyve (HYVE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00198051 $ 0.00198051 $ 0.00198051 24h alacsony $ 0.0022973 $ 0.0022973 $ 0.0022973 24h magas 24h alacsony $ 0.00198051$ 0.00198051 $ 0.00198051 24h magas $ 0.0022973$ 0.0022973 $ 0.0022973 Minden idők csúcspontja $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 Legalacsonyabb ár $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 Árváltozás (1H) -0.46% Árváltozás (1D) +13.46% Árváltozás (7D) +0.44% Árváltozás (7D) +0.44%

Hyve (HYVE) valós idejű ár: $0.0022471. Az elmúlt 24 órában, a(z)HYVE legalacsonyabb ára $ 0.00198051, legmagasabb ára pedig $ 0.0022973 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HYVE valaha volt legmagasabb ára $ 0.756865, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00159105 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HYVE változása a következő volt: -0.46% az elmúlt órában, +13.46% az elmúlt 24 órában, és +0.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyve (HYVE) piaci információk

Piaci érték $ 171.39K$ 171.39K $ 171.39K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 224.71K$ 224.71K $ 224.71K Forgalomban lévő készlet 76.27M 76.27M 76.27M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Hyve jelenlegi piaci plafonja $ 171.39K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HYVE keringésben lévő tokenszáma 76.27M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 224.71K.