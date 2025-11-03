HypurrStrategy (HYPSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01328556$ 0.01328556 $ 0.01328556 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.67% Árváltozás (1D) -14.80% Árváltozás (7D) -52.92% Árváltozás (7D) -52.92%

HypurrStrategy (HYPSTR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HYPSTR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HYPSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.01328556, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HYPSTR változása a következő volt: -2.67% az elmúlt órában, -14.80% az elmúlt 24 órában, és -52.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HypurrStrategy (HYPSTR) piaci információk

Piaci érték $ 448.62K$ 448.62K $ 448.62K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 448.62K$ 448.62K $ 448.62K Forgalomban lévő készlet 892.85M 892.85M 892.85M Teljes tokenszám 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

A(z) HypurrStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 448.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HYPSTR keringésben lévő tokenszáma 892.85M, és a teljes tokenszám 892847198.64893. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 448.62K.