Hypr (HYPR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00215732 $ 0.00215732 $ 0.00215732 24h alacsony $ 0.00245527 $ 0.00245527 $ 0.00245527 24h magas 24h alacsony $ 0.00215732$ 0.00215732 $ 0.00215732 24h magas $ 0.00245527$ 0.00245527 $ 0.00245527 Minden idők csúcspontja $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Legalacsonyabb ár $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 Árváltozás (1H) -1.54% Árváltozás (1D) -8.09% Árváltozás (7D) +20.31% Árváltozás (7D) +20.31%

Hypr (HYPR) valós idejű ár: $0.00215551. Az elmúlt 24 órában, a(z)HYPR legalacsonyabb ára $ 0.00215732, legmagasabb ára pedig $ 0.00245527 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HYPR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00874279, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00118399 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HYPR változása a következő volt: -1.54% az elmúlt órában, -8.09% az elmúlt 24 órában, és +20.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hypr (HYPR) piaci információk

Piaci érték $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Forgalomban lévő készlet 760.00M 760.00M 760.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Hypr jelenlegi piaci plafonja $ 1.64M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HYPR keringésben lévő tokenszáma 760.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.16M.