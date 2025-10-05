Hypha Staked AVAX (STAVAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 24h alacsony $ 35.29 $ 35.29 $ 35.29 24h magas 24h alacsony $ 33.88$ 33.88 $ 33.88 24h magas $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 Minden idők csúcspontja $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Legalacsonyabb ár $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Árváltozás (1H) -0.28% Árváltozás (1D) -0.91% Árváltozás (7D) +7.34% Árváltozás (7D) +7.34%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) valós idejű ár: $34.21. Az elmúlt 24 órában, a(z)STAVAX legalacsonyabb ára $ 33.88, legmagasabb ára pedig $ 35.29 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STAVAX valaha volt legmagasabb ára $ 67.01, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 16.44 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STAVAX változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és +7.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) piaci információk

Piaci érték $ 29.38M$ 29.38M $ 29.38M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 29.38M$ 29.38M $ 29.38M Forgalomban lévő készlet 858.79K 858.79K 858.79K Teljes tokenszám 858,793.8488965767 858,793.8488965767 858,793.8488965767

A(z) Hypha Staked AVAX jelenlegi piaci plafonja $ 29.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STAVAX keringésben lévő tokenszáma 858.79K, és a teljes tokenszám 858793.8488965767. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 29.38M.