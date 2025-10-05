A(z) élő Hypha Staked AVAX ár ma 34.21 USD. Kövesd nyomon a(z) STAVAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STAVAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Hypha Staked AVAX ár ma 34.21 USD. Kövesd nyomon a(z) STAVAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STAVAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Hypha Staked AVAX Ár (STAVAX)

$34.21
-0.90%1D
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:30:55 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 33.88
24h alacsony
$ 35.29
24h magas

$ 33.88
$ 35.29
$ 67.01
$ 16.44
-0.28%

-0.91%

+7.34%

+7.34%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) valós idejű ár: $34.21. Az elmúlt 24 órában, a(z)STAVAX legalacsonyabb ára $ 33.88, legmagasabb ára pedig $ 35.29 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STAVAX valaha volt legmagasabb ára $ 67.01, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 16.44 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STAVAX változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és +7.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) piaci információk

$ 29.38M
--
$ 29.38M
858.79K
858,793.8488965767
A(z) Hypha Staked AVAX jelenlegi piaci plafonja $ 29.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STAVAX keringésben lévő tokenszáma 858.79K, és a teljes tokenszám 858793.8488965767. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 29.38M.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőzmények USD

A(z) Hypha Staked AVAXUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.31613586600876.
A(z) Hypha Staked AVAX USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +7.4396829100.
A(z) Hypha Staked AVAX USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +12.9061980190.
A(z) Hypha Staked AVAX USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +13.722052373753807.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.31613586600876-0.91%
30 nap$ +7.4396829100+21.75%
60 nap$ +12.9061980190+37.73%
90 nap$ +13.722052373753807+66.98%

Mi a(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Erőforrás

Hypha Staked AVAX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hypha Staked AVAX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hypha Staked AVAX árelőrejelzését most!

STAVAX helyi valutákra

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STAVAX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Mennyit ér ma a(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX)?
A(z) élő STAVAX ár a(z) USD esetében 34.21 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STAVAX ára a(z) USD esetében?
A(z) STAVAX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 34.21. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hypha Staked AVAX piaci plafonja?
A(z) STAVAX piaci plafonja $ 29.38M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STAVAX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STAVAX keringésben lévő tokenszáma 858.79K USD.
Mi volt a(z) STAVAX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STAVAX mindenkori legmagasabb ára 67.01 USD.
Mi volt a(z) STAVAX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STAVAX mindenkori legalacsonyabb ára 16.44 USD.
Mekkora a(z) STAVAX kereskedési volumene?
A(z) STAVAX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STAVAX ára emelkedni fog idén?
A(z) STAVAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STAVAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:30:55 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.