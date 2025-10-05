Hyperwave HLP (HWHLP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.027 24h alacsony $ 1.034 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.045 Legalacsonyabb ár $ 0.967762 Árváltozás (1H) +0.04% Árváltozás (1D) -0.01% Árváltozás (7D) -0.03%

Hyperwave HLP (HWHLP) valós idejű ár: $1.032. Az elmúlt 24 órában, a(z)HWHLP legalacsonyabb ára $ 1.027, legmagasabb ára pedig $ 1.034 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HWHLP valaha volt legmagasabb ára $ 1.045, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.967762 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HWHLP változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyperwave HLP (HWHLP) piaci információk

Piaci érték $ 11.73M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.73M Forgalomban lévő készlet 11.37M Teljes tokenszám 11,365,593.202607

A(z) Hyperwave HLP jelenlegi piaci plafonja $ 11.73M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HWHLP keringésben lévő tokenszáma 11.37M, és a teljes tokenszám 11365593.202607. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.73M.