A(z) élő Hyperwave HLP ár ma 1.032 USD. Kövesd nyomon a(z) HWHLP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HWHLP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Hyperwave HLP Logó

Hyperwave HLP Ár (HWHLP)

Nem listázott

1 HWHLP-USD élő ár:

$1.032
$1.032$1.032
0.00%1D
Hyperwave HLP (HWHLP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:30:45 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.027
$ 1.027$ 1.027
24h alacsony
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
24h magas

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762$ 0.967762

+0.04%

-0.01%

-0.03%

-0.03%

Hyperwave HLP (HWHLP) valós idejű ár: $1.032. Az elmúlt 24 órában, a(z)HWHLP legalacsonyabb ára $ 1.027, legmagasabb ára pedig $ 1.034 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HWHLP valaha volt legmagasabb ára $ 1.045, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.967762 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HWHLP változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyperwave HLP (HWHLP) piaci információk

$ 11.73M
$ 11.73M$ 11.73M

--
----

$ 11.73M
$ 11.73M$ 11.73M

11.37M
11.37M 11.37M

11,365,593.202607
11,365,593.202607 11,365,593.202607

A(z) Hyperwave HLP jelenlegi piaci plafonja $ 11.73M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HWHLP keringésben lévő tokenszáma 11.37M, és a teljes tokenszám 11365593.202607. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.73M.

Hyperwave HLP (HWHLP) árelőzmények USD

A(z) Hyperwave HLPUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000176496232219.
A(z) Hyperwave HLP USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0082196736.
A(z) Hyperwave HLP USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0178556640.
A(z) Hyperwave HLP USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0254547369366242.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000176496232219-0.01%
30 nap$ +0.0082196736+0.80%
60 nap$ +0.0178556640+1.73%
90 nap$ +0.0254547369366242+2.53%

Mi a(z) Hyperwave HLP (HWHLP)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hyperwave HLP (HWHLP) Erőforrás

Hyperwave HLP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hyperwave HLP (HWHLP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hyperwave HLP (HWHLP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hyperwave HLP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hyperwave HLP árelőrejelzését most!

HWHLP helyi valutákra

Hyperwave HLP (HWHLP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hyperwave HLP (HWHLP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HWHLP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hyperwave HLP (HWHLP)

Mennyit ér ma a(z) Hyperwave HLP (HWHLP)?
A(z) élő HWHLP ár a(z) USD esetében 1.032 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HWHLP ára a(z) USD esetében?
A(z) HWHLP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.032. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hyperwave HLP piaci plafonja?
A(z) HWHLP piaci plafonja $ 11.73M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HWHLP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HWHLP keringésben lévő tokenszáma 11.37M USD.
Mi volt a(z) HWHLP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HWHLP mindenkori legmagasabb ára 1.045 USD.
Mi volt a(z) HWHLP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HWHLP mindenkori legalacsonyabb ára 0.967762 USD.
Mekkora a(z) HWHLP kereskedési volumene?
A(z) HWHLP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HWHLP ára emelkedni fog idén?
A(z) HWHLP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HWHLP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:30:45 (UTC+8)

