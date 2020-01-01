HyperSwap AI (HYLX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HyperSwap AI (HYLX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HyperSwap AI (HYLX) tokennel kapcsolatos információk Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making. Hivatalos webhely: https://hyperswap.ai Fehér könyv: https://docs.hyperswap.ai

HyperSwap AI (HYLX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HyperSwap AI (HYLX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 713.40K $ 713.40K $ 713.40K Teljes tokenszám: $ 993.96M $ 993.96M $ 993.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 993.96M $ 993.96M $ 993.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 713.40K $ 713.40K $ 713.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.00298214 $ 0.00298214 $ 0.00298214 Minden idők mélypontja: $ 0.00031385 $ 0.00031385 $ 0.00031385 Jelenlegi ár: $ 0.00071776 $ 0.00071776 $ 0.00071776 További tudnivalók a(z) HyperSwap AI (HYLX) áráról

HyperSwap AI (HYLX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HyperSwap AI (HYLX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HYLX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HYLX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HYLX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HYLX token élő árfolyamát!

HYLX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HYLX kapcsán? HYLX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HYLX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

