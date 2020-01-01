HyperSeed (HPR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HyperSeed (HPR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HyperSeed (HPR) tokennel kapcsolatos információk HyperSeed is a decentralized cloud storage platform that integrates blockchain technology with AI, providing a strong foundation for AI agent development and data storage. The artificial intelligence drives higher performance and transforms data storage management by integrating storage and blockchain technology, delivering greater efficiency and enhanced reliability. HyperSeed operates on trustless technology, guaranteeing service without centralized systems and eliminating risks from ISPs, data centers, and corporate entities that compromise customer privacy. Hivatalos webhely: https://hyperseed.io Fehér könyv: https://docs.hyperseed.io Vásárolj most HPR tokent!

HyperSeed (HPR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HyperSeed (HPR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.54K $ 4.54K $ 4.54K Teljes tokenszám: $ 82.89M $ 82.89M $ 82.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 82.89M $ 82.89M $ 82.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.54K $ 4.54K $ 4.54K Minden idők csúcspontja: $ 0.00350248 $ 0.00350248 $ 0.00350248 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) HyperSeed (HPR) áráról

HyperSeed (HPR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HyperSeed (HPR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HPR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HPR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HPR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HPR token élő árfolyamát!

HPR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HPR kapcsán? HPR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HPR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!