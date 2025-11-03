TőzsdeDEX+
A(z) élő Hyperion Staked Aptos ár ma 3.68 USD. Kövesd nyomon a(z) STAPT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STAPT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:36:00 (UTC+8)

Hyperion Staked Aptos (STAPT) árinformáció (USD)

Hyperion Staked Aptos (STAPT) valós idejű ár: $3.68. Az elmúlt 24 órában, a(z)STAPT legalacsonyabb ára $ 3.72, legmagasabb ára pedig $ 3.98 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STAPT valaha volt legmagasabb ára $ 6.5, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3.29 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STAPT változása a következő volt: -2.73% az elmúlt órában, -4.22% az elmúlt 24 órában, és -10.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) piaci információk

A(z) Hyperion Staked Aptos jelenlegi piaci plafonja $ 1.31M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STAPT keringésben lévő tokenszáma 211.50K, és a teljes tokenszám 12933266.17940446. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 83.27M.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) árelőzmények USD

A(z) Hyperion Staked AptosUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.162441496733161.
A(z) Hyperion Staked Aptos USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -1.5511266240.
A(z) Hyperion Staked Aptos USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -1.0024316320.
A(z) Hyperion Staked Aptos USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.162441496733161-4.22%
30 nap$ -1.5511266240-42.15%
60 nap$ -1.0024316320-27.23%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Hyperion Staked Aptos (STAPT)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hyperion Staked Aptos árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hyperion Staked Aptos (STAPT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hyperion Staked Aptos (STAPT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hyperion Staked Aptos rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hyperion Staked Aptos árelőrejelzését most!

STAPT helyi valutákra

Hyperion Staked Aptos (STAPT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hyperion Staked Aptos (STAPT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STAPT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Mennyit ér ma a(z) Hyperion Staked Aptos (STAPT)?
A(z) élő STAPT ár a(z) USD esetében 3.68 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STAPT ára a(z) USD esetében?
A(z) STAPT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 3.68. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hyperion Staked Aptos piaci plafonja?
A(z) STAPT piaci plafonja $ 1.31M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STAPT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STAPT keringésben lévő tokenszáma 211.50K USD.
Mi volt a(z) STAPT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STAPT mindenkori legmagasabb ára 6.5 USD.
Mi volt a(z) STAPT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STAPT mindenkori legalacsonyabb ára 3.29 USD.
Mekkora a(z) STAPT kereskedési volumene?
A(z) STAPT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STAPT ára emelkedni fog idén?
A(z) STAPT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STAPT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:36:00 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

