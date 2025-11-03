Hyperion Staked Aptos (STAPT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 24h alacsony $ 3.98 $ 3.98 $ 3.98 24h magas 24h alacsony $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 24h magas $ 3.98$ 3.98 $ 3.98 Minden idők csúcspontja $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 Legalacsonyabb ár $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Árváltozás (1H) -2.73% Árváltozás (1D) -4.22% Árváltozás (7D) -10.79% Árváltozás (7D) -10.79%

Hyperion Staked Aptos (STAPT) valós idejű ár: $3.68. Az elmúlt 24 órában, a(z)STAPT legalacsonyabb ára $ 3.72, legmagasabb ára pedig $ 3.98 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STAPT valaha volt legmagasabb ára $ 6.5, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3.29 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STAPT változása a következő volt: -2.73% az elmúlt órában, -4.22% az elmúlt 24 órában, és -10.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) piaci információk

Piaci érték $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Forgalomban lévő készlet 211.50K 211.50K 211.50K Teljes tokenszám 12,933,266.17940446 12,933,266.17940446 12,933,266.17940446

A(z) Hyperion Staked Aptos jelenlegi piaci plafonja $ 1.31M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STAPT keringésben lévő tokenszáma 211.50K, és a teljes tokenszám 12933266.17940446. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 83.27M.