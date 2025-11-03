TőzsdeDEX+
A(z) élő Hyperbeat USDT ár ma 1.075 USD. Kövesd nyomon a(z) HBUSDT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HBUSDT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HBUSDT

HBUSDT árinformációk

Mi a(z) HBUSDT

HBUSDT tokenomikai adatai

HBUSDT árelőrejelzés

Hyperbeat USDT Logó

Hyperbeat USDT Ár (HBUSDT)

Nem listázott

1 HBUSDT-USD élő ár:

$1.075
-0.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Hyperbeat USDT (HBUSDT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:51 (UTC+8)

Hyperbeat USDT (HBUSDT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.072
24h alacsony
$ 1.084
24h magas

$ 1.072
$ 1.084
$ 1.27
$ 0.701228
-0.08%

-0.26%

-0.41%

-0.41%

Hyperbeat USDT (HBUSDT) valós idejű ár: $1.075. Az elmúlt 24 órában, a(z)HBUSDT legalacsonyabb ára $ 1.072, legmagasabb ára pedig $ 1.084 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HBUSDT valaha volt legmagasabb ára $ 1.27, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.701228 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HBUSDT változása a következő volt: -0.08% az elmúlt órában, -0.26% az elmúlt 24 órában, és -0.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) piaci információk

$ 123.09M
--
$ 123.09M
114.24M
114,237,321.1131276
A(z) Hyperbeat USDT jelenlegi piaci plafonja $ 123.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HBUSDT keringésben lévő tokenszáma 114.24M, és a teljes tokenszám 114237321.1131276. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 123.09M.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) árelőzmények USD

A(z) Hyperbeat USDTUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.002841891061508.
A(z) Hyperbeat USDT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0404707400.
A(z) Hyperbeat USDT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0478554525.
A(z) Hyperbeat USDT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0598281436681399.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.002841891061508-0.26%
30 nap$ +0.0404707400+3.76%
60 nap$ +0.0478554525+4.45%
90 nap$ +0.0598281436681399+5.89%

Mi a(z) Hyperbeat USDT (HBUSDT)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hyperbeat USDT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hyperbeat USDT (HBUSDT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hyperbeat USDT (HBUSDT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hyperbeat USDT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hyperbeat USDT árelőrejelzését most!

HBUSDT helyi valutákra

Hyperbeat USDT (HBUSDT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hyperbeat USDT (HBUSDT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HBUSDT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Mennyit ér ma a(z) Hyperbeat USDT (HBUSDT)?
A(z) élő HBUSDT ár a(z) USD esetében 1.075 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HBUSDT ára a(z) USD esetében?
A(z) HBUSDT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.075. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hyperbeat USDT piaci plafonja?
A(z) HBUSDT piaci plafonja $ 123.09M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HBUSDT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HBUSDT keringésben lévő tokenszáma 114.24M USD.
Mi volt a(z) HBUSDT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HBUSDT mindenkori legmagasabb ára 1.27 USD.
Mi volt a(z) HBUSDT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HBUSDT mindenkori legalacsonyabb ára 0.701228 USD.
Mekkora a(z) HBUSDT kereskedési volumene?
A(z) HBUSDT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HBUSDT ára emelkedni fog idén?
A(z) HBUSDT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HBUSDT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Hyperbeat USDT (HBUSDT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

