Hyperbeat USDT (HBUSDT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.072 $ 1.072 $ 1.072 24h alacsony $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 24h magas 24h alacsony $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 24h magas $ 1.084$ 1.084 $ 1.084 Minden idők csúcspontja $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Legalacsonyabb ár $ 0.701228$ 0.701228 $ 0.701228 Árváltozás (1H) -0.08% Árváltozás (1D) -0.26% Árváltozás (7D) -0.41% Árváltozás (7D) -0.41%

Hyperbeat USDT (HBUSDT) valós idejű ár: $1.075. Az elmúlt 24 órában, a(z)HBUSDT legalacsonyabb ára $ 1.072, legmagasabb ára pedig $ 1.084 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HBUSDT valaha volt legmagasabb ára $ 1.27, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.701228 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HBUSDT változása a következő volt: -0.08% az elmúlt órában, -0.26% az elmúlt 24 órában, és -0.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) piaci információk

Piaci érték $ 123.09M$ 123.09M $ 123.09M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 123.09M$ 123.09M $ 123.09M Forgalomban lévő készlet 114.24M 114.24M 114.24M Teljes tokenszám 114,237,321.1131276 114,237,321.1131276 114,237,321.1131276

A(z) Hyperbeat USDT jelenlegi piaci plafonja $ 123.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HBUSDT keringésben lévő tokenszáma 114.24M, és a teljes tokenszám 114237321.1131276. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 123.09M.