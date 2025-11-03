TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Hyperbeat Ultra HYPE ár ma 41.98 USD. Kövesd nyomon a(z) HBHYPE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HBHYPE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HBHYPE

HBHYPE árinformációk

Mi a(z) HBHYPE

HBHYPE tokenomikai adatai

HBHYPE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Hyperbeat Ultra HYPE Logó

Hyperbeat Ultra HYPE Ár (HBHYPE)

Nem listázott

1 HBHYPE-USD élő ár:

$41.98
$41.98
-4.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:44 (UTC+8)

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 41.98
$ 41.98
24h alacsony
$ 44.45
$ 44.45
24h magas

$ 41.98
$ 41.98

$ 44.45
$ 44.45

$ 60.1
$ 60.1

$ 29.65
$ 29.65

-1.44%

-4.15%

-15.26%

-15.26%

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) valós idejű ár: $41.98. Az elmúlt 24 órában, a(z)HBHYPE legalacsonyabb ára $ 41.98, legmagasabb ára pedig $ 44.45 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HBHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 60.1, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.65 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HBHYPE változása a következő volt: -1.44% az elmúlt órában, -4.15% az elmúlt 24 órában, és -15.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) piaci információk

$ 37.94M
$ 37.94M

--
--

$ 37.94M
$ 37.94M

903.73K
903.73K

903,731.3273521187
903,731.3273521187

A(z) Hyperbeat Ultra HYPE jelenlegi piaci plafonja $ 37.94M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HBHYPE keringésben lévő tokenszáma 903.73K, és a teljes tokenszám 903731.3273521187. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 37.94M.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) árelőzmények USD

A(z) Hyperbeat Ultra HYPEUSD mai árváltozása a következő volt: $ -1.82206424692485.
A(z) Hyperbeat Ultra HYPE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -6.4261094900.
A(z) Hyperbeat Ultra HYPE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -4.1043384220.
A(z) Hyperbeat Ultra HYPE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +2.980491729461515.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -1.82206424692485-4.15%
30 nap$ -6.4261094900-15.30%
60 nap$ -4.1043384220-9.77%
90 nap$ +2.980491729461515+7.64%

Mi a(z) Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hyperbeat Ultra HYPE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hyperbeat Ultra HYPE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hyperbeat Ultra HYPE árelőrejelzését most!

HBHYPE helyi valutákra

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HBHYPE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Mennyit ér ma a(z) Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)?
A(z) élő HBHYPE ár a(z) USD esetében 41.98 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HBHYPE ára a(z) USD esetében?
A(z) HBHYPE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 41.98. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hyperbeat Ultra HYPE piaci plafonja?
A(z) HBHYPE piaci plafonja $ 37.94M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HBHYPE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HBHYPE keringésben lévő tokenszáma 903.73K USD.
Mi volt a(z) HBHYPE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HBHYPE mindenkori legmagasabb ára 60.1 USD.
Mi volt a(z) HBHYPE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HBHYPE mindenkori legalacsonyabb ára 29.65 USD.
Mekkora a(z) HBHYPE kereskedési volumene?
A(z) HBHYPE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HBHYPE ára emelkedni fog idén?
A(z) HBHYPE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HBHYPE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:44 (UTC+8)

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,297.07

$3,756.25

$0.02403

$1.0866

$179.95

$108,297.07

$3,756.25

$179.95

$86.45

$2.4397

$0.00000

$0.00000

$0.0375

$0.05993

$0.09976

$0.000000002192

$0.02006

$0.00007096

$0.0000459

$0.0000366

