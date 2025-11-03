Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 41.98 $ 41.98 $ 41.98 24h alacsony $ 44.45 $ 44.45 $ 44.45 24h magas 24h alacsony $ 41.98$ 41.98 $ 41.98 24h magas $ 44.45$ 44.45 $ 44.45 Minden idők csúcspontja $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Legalacsonyabb ár $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Árváltozás (1H) -1.44% Árváltozás (1D) -4.15% Árváltozás (7D) -15.26% Árváltozás (7D) -15.26%

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) valós idejű ár: $41.98. Az elmúlt 24 órában, a(z)HBHYPE legalacsonyabb ára $ 41.98, legmagasabb ára pedig $ 44.45 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HBHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 60.1, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 29.65 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HBHYPE változása a következő volt: -1.44% az elmúlt órában, -4.15% az elmúlt 24 órában, és -15.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) piaci információk

Piaci érték $ 37.94M$ 37.94M $ 37.94M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 37.94M$ 37.94M $ 37.94M Forgalomban lévő készlet 903.73K 903.73K 903.73K Teljes tokenszám 903,731.3273521187 903,731.3273521187 903,731.3273521187

A(z) Hyperbeat Ultra HYPE jelenlegi piaci plafonja $ 37.94M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HBHYPE keringésben lévő tokenszáma 903.73K, és a teljes tokenszám 903731.3273521187. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 37.94M.