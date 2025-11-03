HypeFun Ár (HYFU)
--
--
0.00%
0.00%
HypeFun (HYFU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HYFU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HYFU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HYFU változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) HypeFun jelenlegi piaci plafonja $ 34.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HYFU keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.02K.
A(z) HypeFunUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) HypeFun USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) HypeFun USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) HypeFun USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|--
|30 nap
|$ 0
|-14.64%
|60 nap
|$ 0
|-37.09%
|90 nap
|$ 0
|--
Bringing Your Memes To Life
HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience.
About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives.
But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes.
Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X.
The goal? Pure memetic entertainment.
Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time.
The Target? Every meme community in crypto.
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
