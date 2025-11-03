Hylo USD (HYUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.999774 $ 0.999774 $ 0.999774 24h alacsony $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24h magas 24h alacsony $ 0.999774$ 0.999774 $ 0.999774 24h magas $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Minden idők csúcspontja $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Legalacsonyabb ár $ 0.986187$ 0.986187 $ 0.986187 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) -0.04% Árváltozás (7D) -0.01% Árváltozás (7D) -0.01%

Hylo USD (HYUSD) valós idejű ár: $1. Az elmúlt 24 órában, a(z)HYUSD legalacsonyabb ára $ 0.999774, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HYUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.003, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.986187 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HYUSD változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -0.04% az elmúlt 24 órában, és -0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hylo USD (HYUSD) piaci információk

Piaci érték $ 39.38M$ 39.38M $ 39.38M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 39.38M$ 39.38M $ 39.38M Forgalomban lévő készlet 39.37M 39.37M 39.37M Teljes tokenszám 39,374,543.087128 39,374,543.087128 39,374,543.087128

A(z) Hylo USD jelenlegi piaci plafonja $ 39.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HYUSD keringésben lévő tokenszáma 39.37M, és a teljes tokenszám 39374543.087128. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 39.38M.