A(z) élő Hylo USD ár ma 1 USD. Kövesd nyomon a(z) HYUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HYUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HYUSD

HYUSD árinformációk

Mi a(z) HYUSD

HYUSD tokenomikai adatai

HYUSD árelőrejelzés

Hylo USD Logó

Hylo USD Ár (HYUSD)

Nem listázott

1 HYUSD-USD élő ár:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Hylo USD (HYUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:37 (UTC+8)

Hylo USD (HYUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.999774
$ 0.999774$ 0.999774
24h alacsony
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24h magas

$ 0.999774
$ 0.999774$ 0.999774

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 0.986187
$ 0.986187$ 0.986187

+0.01%

-0.04%

-0.01%

-0.01%

Hylo USD (HYUSD) valós idejű ár: $1. Az elmúlt 24 órában, a(z)HYUSD legalacsonyabb ára $ 0.999774, legmagasabb ára pedig $ 1.001 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HYUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.003, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.986187 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HYUSD változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -0.04% az elmúlt 24 órában, és -0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hylo USD (HYUSD) piaci információk

$ 39.38M
$ 39.38M$ 39.38M

--
----

$ 39.38M
$ 39.38M$ 39.38M

39.37M
39.37M 39.37M

39,374,543.087128
39,374,543.087128 39,374,543.087128

A(z) Hylo USD jelenlegi piaci plafonja $ 39.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HYUSD keringésben lévő tokenszáma 39.37M, és a teljes tokenszám 39374543.087128. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 39.38M.

Hylo USD (HYUSD) árelőzmények USD

A(z) Hylo USDUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000436527782229.
A(z) Hylo USD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0006798000.
A(z) Hylo USD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Hylo USD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000436527782229-0.04%
30 nap$ +0.0006798000+0.07%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Hylo USD (HYUSD)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hylo USD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hylo USD (HYUSD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hylo USD (HYUSD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hylo USD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hylo USD árelőrejelzését most!

HYUSD helyi valutákra

Hylo USD (HYUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hylo USD (HYUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HYUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hylo USD (HYUSD)

Mennyit ér ma a(z) Hylo USD (HYUSD)?
A(z) élő HYUSD ár a(z) USD esetében 1.0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HYUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) HYUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hylo USD piaci plafonja?
A(z) HYUSD piaci plafonja $ 39.38M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HYUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HYUSD keringésben lévő tokenszáma 39.37M USD.
Mi volt a(z) HYUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HYUSD mindenkori legmagasabb ára 1.003 USD.
Mi volt a(z) HYUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HYUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.986187 USD.
Mekkora a(z) HYUSD kereskedési volumene?
A(z) HYUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HYUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) HYUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HYUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:37 (UTC+8)

Hylo USD (HYUSD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

