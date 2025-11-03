Hydrated Dollar (HOLLAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.997485 24h alacsony $ 0.998562 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.019 Legalacsonyabb ár $ 0.976486 Árváltozás (1H) +0.02% Árváltozás (1D) +0.06% Árváltozás (7D) -0.09%

Hydrated Dollar (HOLLAR) valós idejű ár: $0.998119. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOLLAR legalacsonyabb ára $ 0.997485, legmagasabb ára pedig $ 0.998562 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOLLAR valaha volt legmagasabb ára $ 1.019, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.976486 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOLLAR változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, +0.06% az elmúlt 24 órában, és -0.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hydrated Dollar (HOLLAR) piaci információk

Piaci érték $ 3.46M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.46M Forgalomban lévő készlet 3.46M Teljes tokenszám 3,464,592.0

A(z) Hydrated Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 3.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HOLLAR keringésben lévő tokenszáma 3.46M, és a teljes tokenszám 3464592.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.46M.