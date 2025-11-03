TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Hydrated Dollar ár ma 0.998119 USD. Kövesd nyomon a(z) HOLLAR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HOLLAR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Hydrated Dollar ár ma 0.998119 USD. Kövesd nyomon a(z) HOLLAR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HOLLAR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HOLLAR

HOLLAR árinformációk

Mi a(z) HOLLAR

HOLLAR hivatalos webhely

HOLLAR tokenomikai adatai

HOLLAR árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Hydrated Dollar Logó

Hydrated Dollar Ár (HOLLAR)

Nem listázott

1 HOLLAR-USD élő ár:

$0.998119
$0.998119$0.998119
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Hydrated Dollar (HOLLAR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:24 (UTC+8)

Hydrated Dollar (HOLLAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.997485
$ 0.997485$ 0.997485
24h alacsony
$ 0.998562
$ 0.998562$ 0.998562
24h magas

$ 0.997485
$ 0.997485$ 0.997485

$ 0.998562
$ 0.998562$ 0.998562

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.976486
$ 0.976486$ 0.976486

+0.02%

+0.06%

-0.09%

-0.09%

Hydrated Dollar (HOLLAR) valós idejű ár: $0.998119. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOLLAR legalacsonyabb ára $ 0.997485, legmagasabb ára pedig $ 0.998562 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOLLAR valaha volt legmagasabb ára $ 1.019, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.976486 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOLLAR változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, +0.06% az elmúlt 24 órában, és -0.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hydrated Dollar (HOLLAR) piaci információk

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

3.46M
3.46M 3.46M

3,464,592.0
3,464,592.0 3,464,592.0

A(z) Hydrated Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 3.46M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HOLLAR keringésben lévő tokenszáma 3.46M, és a teljes tokenszám 3464592.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.46M.

Hydrated Dollar (HOLLAR) árelőzmények USD

A(z) Hydrated DollarUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00056895.
A(z) Hydrated Dollar USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0026221584.
A(z) Hydrated Dollar USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Hydrated Dollar USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00056895+0.06%
30 nap$ +0.0026221584+0.26%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Hydrated Dollar (HOLLAR)

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hydrated Dollar (HOLLAR) Erőforrás

Hivatalos webhely

Hydrated Dollar árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hydrated Dollar (HOLLAR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hydrated Dollar (HOLLAR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hydrated Dollar rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hydrated Dollar árelőrejelzését most!

HOLLAR helyi valutákra

Hydrated Dollar (HOLLAR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hydrated Dollar (HOLLAR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HOLLAR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hydrated Dollar (HOLLAR)

Mennyit ér ma a(z) Hydrated Dollar (HOLLAR)?
A(z) élő HOLLAR ár a(z) USD esetében 0.998119 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HOLLAR ára a(z) USD esetében?
A(z) HOLLAR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.998119. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hydrated Dollar piaci plafonja?
A(z) HOLLAR piaci plafonja $ 3.46M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HOLLAR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HOLLAR keringésben lévő tokenszáma 3.46M USD.
Mi volt a(z) HOLLAR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HOLLAR mindenkori legmagasabb ára 1.019 USD.
Mi volt a(z) HOLLAR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HOLLAR mindenkori legalacsonyabb ára 0.976486 USD.
Mekkora a(z) HOLLAR kereskedési volumene?
A(z) HOLLAR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HOLLAR ára emelkedni fog idén?
A(z) HOLLAR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HOLLAR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:24 (UTC+8)

Hydrated Dollar (HOLLAR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,252.86
$108,252.86$108,252.86

-1.68%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,756.03
$3,756.03$3,756.03

-2.52%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02403
$0.02403$0.02403

-8.66%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0869
$1.0869$1.0869

-13.86%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.95
$179.95$179.95

-2.08%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,252.86
$108,252.86$108,252.86

-1.68%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,756.03
$3,756.03$3,756.03

-2.52%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.95
$179.95$179.95

-2.08%

DASH Logó

DASH

DASH

$86.52
$86.52$86.52

-2.34%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4380
$2.4380$2.4380

-2.47%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0375
$0.0375$0.0375

-25.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05993
$0.05993$0.05993

+199.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09976
$0.09976$0.09976

+20.76%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002192
$0.000000002192$0.000000002192

+403.90%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007096
$0.00007096$0.00007096

+93.82%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000459
$0.0000459$0.0000459

+82.14%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000366
$0.0000366$0.0000366

+32.60%