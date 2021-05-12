Husky Avax (HUSKY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Husky Avax (HUSKY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Husky Avax (HUSKY) tokennel kapcsolatos információk The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly. Hivatalos webhely: https://www.husky.space/ Fehér könyv: https://www.husky.space/about/whitepaper Vásárolj most HUSKY tokent!

Husky Avax (HUSKY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Husky Avax (HUSKY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 396.26K $ 396.26K $ 396.26K Teljes tokenszám: $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T Keringésben lévő tokenszám: $ 88.39T $ 88.39T $ 88.39T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 396.26K $ 396.26K $ 396.26K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Husky Avax (HUSKY) áráról

Husky Avax (HUSKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Husky Avax (HUSKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HUSKY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HUSKY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HUSKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HUSKY token élő árfolyamát!

HUSKY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HUSKY kapcsán? HUSKY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HUSKY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

