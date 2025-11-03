TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő hushr ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HUSHR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HUSHR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő hushr ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HUSHR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HUSHR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HUSHR

HUSHR árinformációk

Mi a(z) HUSHR

HUSHR fehér könyv

HUSHR hivatalos webhely

HUSHR tokenomikai adatai

HUSHR árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

hushr Logó

hushr Ár (HUSHR)

Nem listázott

1 HUSHR-USD élő ár:

$0.00011156
$0.00011156$0.00011156
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
hushr (HUSHR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:41:33 (UTC+8)

hushr (HUSHR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04141756
$ 0.04141756$ 0.04141756

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

hushr (HUSHR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HUSHR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HUSHR valaha volt legmagasabb ára $ 0.04141756, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HUSHR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

hushr (HUSHR) piaci információk

$ 11.16K
$ 11.16K$ 11.16K

--
----

$ 11.16K
$ 11.16K$ 11.16K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) hushr jelenlegi piaci plafonja $ 11.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HUSHR keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.16K.

hushr (HUSHR) árelőzmények USD

A(z) hushrUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) hushr USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) hushr USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) hushr USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-9.19%
60 nap$ 0-91.45%
90 nap$ 0--

Mi a(z) hushr (HUSHR)

Hushr is an all-in-one on-chain encryption app, powered by AI and built directly on the blockchain. Every chat, post, and crypto transfer happens entirely on-chain. No central servers. No backdoors. No metadata harvesting or surveillance infrastructure. Just pure, encrypted communication executed wallet to wallet. Real-time encryption, powered by adaptive AI, ensures that messages stay private, persistent, and tamper-proof. From private chats to public forums, NFT-holder broadcasts, stealth token transfers, and secure DAO inboxes, Hushr delivers a fully integrated experience with zero reliance on Web2 systems.

In-chat smart contract triggers and agent-native interactions make Hushr more than a messenger. It’s a programmable communications layer that gives users and communities new ways to coordinate, govern, and transact—without needing to trust any platform, team, or intermediary.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

hushr (HUSHR) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

hushr árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) hushr (HUSHR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) hushr (HUSHR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) hushr rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) hushr árelőrejelzését most!

HUSHR helyi valutákra

hushr (HUSHR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) hushr (HUSHR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HUSHR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: hushr (HUSHR)

Mennyit ér ma a(z) hushr (HUSHR)?
A(z) élő HUSHR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HUSHR ára a(z) USD esetében?
A(z) HUSHR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) hushr piaci plafonja?
A(z) HUSHR piaci plafonja $ 11.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HUSHR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HUSHR keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) HUSHR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HUSHR mindenkori legmagasabb ára 0.04141756 USD.
Mi volt a(z) HUSHR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HUSHR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) HUSHR kereskedési volumene?
A(z) HUSHR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HUSHR ára emelkedni fog idén?
A(z) HUSHR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HUSHR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:41:33 (UTC+8)

hushr (HUSHR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,161.94
$107,161.94$107,161.94

-2.67%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,697.16
$3,697.16$3,697.16

-4.05%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.58
$175.58$175.58

-4.46%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0480
$1.0480$1.0480

-16.95%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,697.16
$3,697.16$3,697.16

-4.05%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,161.94
$107,161.94$107,161.94

-2.67%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.58
$175.58$175.58

-4.46%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4072
$2.4072$2.4072

-3.70%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0480
$1.0480$1.0480

-16.95%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04426
$0.04426$0.04426

+342.60%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0320
$0.0320$0.0320

-88.91%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05200
$0.05200$0.05200

-5.83%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04426
$0.04426$0.04426

+342.60%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006700
$0.00006700$0.00006700

+83.01%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003401
$0.0003401$0.0003401

+70.05%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000809
$0.000000000809$0.000000000809

+85.97%

0G Logó

0G

0G

$1.563
$1.563$1.563

+61.80%