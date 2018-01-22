Huobi (HT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Huobi (HT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Huobi (HT) tokennel kapcsolatos információk Huobi, the third-largest cryptocurrency exchange in the world, recently announced and launched a new currency. The Huobi Token (HT) rewards exchange users for their loyalty with lowered transaction fees while also carrying its own value in tradable pairs against popular currencies. The hope was to bring greater value to Huobi’s millions of users, mostly located in Asian countries. The launch of the Huobi Token follows in the footsteps of other loyalty-building tokens that other exchanges have launched. The first and most successful of these tokens has been Binance Coin (BNB). The creation of BNB secured Binance’s place as the world’s leading exchange. It offered discounted trading fees in exchange for customer loyalty, primarily functioning as a loyalty rewards system. Huobi officially announced its intentions to launch a new token on January 22, 2018. Over the course of 15 days, Huobi would distribute 300 million HT (60% of the total supply) to its pro users who purchased a discounted service package. Each morning, a new batch of HT would become available on a first come, first served basis. Huobi declared this token distribution scheme, “not an ICO,” due to the nature of the offering. Users are buying a specific service package, part of which includes HT that give a discount toward trading fees. The exchange launched the Huobi Token as part of an overall strategy to recover its user base after tightening regulations in China severely restricted cryptocurrency trading. In an interview with CoinDesk, Leon Li, Huobi’s founder, revealed that Chinese rule changes had decimated the trading volume on Huobi by 95% between September 15 and November 1, 2017. The HT token distribution began on January 24 and wrapped up on February 7, 2018. Each day of the distribution, millions of tokens sold out in mere minutes after going on sale. At that point, 300 million HT had been distributed to Huobi Pro members who bought packages. That’s 60% of the total supply currently in public circulation. Another 200 million HT, 40% of the total supply, was set aside. 20% goes toward user rewards and platform operation. The other 20% is vested for four years and constitutes the team reward. Huobi isn’t the first exchange to issue its own token. Binance (BNB), Bibox (BIX), KuCoin (KCS) and Coss (COSS) have all issued their own tokens as well. Hivatalos webhely: https://www.huobi.com/ Vásárolj most HT tokent!

Huobi (HT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Huobi (HT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 91.90M $ 91.90M $ 91.90M Teljes tokenszám: $ 201.05M $ 201.05M $ 201.05M Keringésben lévő tokenszám: $ 159.41M $ 159.41M $ 159.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 115.91M $ 115.91M $ 115.91M Minden idők csúcspontja: $ 39.66 $ 39.66 $ 39.66 Minden idők mélypontja: $ 0.145929 $ 0.145929 $ 0.145929 Jelenlegi ár: $ 0.577399 $ 0.577399 $ 0.577399 További tudnivalók a(z) Huobi (HT) áráról

Huobi (HT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Huobi (HT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HT token élő árfolyamát!

HT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HT kapcsán? HT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

