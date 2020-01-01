Hunny Finance (HUNNY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hunny Finance (HUNNY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hunny Finance (HUNNY) tokennel kapcsolatos információk PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users. Hivatalos webhely: https://pancakehunny.finance/ Vásárolj most HUNNY tokent!

Hunny Finance (HUNNY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hunny Finance (HUNNY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 287.14K $ 287.14K $ 287.14K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 75.66M $ 75.66M $ 75.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 379.50K $ 379.50K $ 379.50K Minden idők csúcspontja: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Minden idők mélypontja: $ 0.00134128 $ 0.00134128 $ 0.00134128 Jelenlegi ár: $ 0.00379501 $ 0.00379501 $ 0.00379501 További tudnivalók a(z) Hunny Finance (HUNNY) áráról

Hunny Finance (HUNNY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hunny Finance (HUNNY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HUNNY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HUNNY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HUNNY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HUNNY token élő árfolyamát!

HUNNY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HUNNY kapcsán? HUNNY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HUNNY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

