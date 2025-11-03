TőzsdeDEX+
A(z) élő Human 300 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HUMAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HUMAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HUMAN

HUMAN árinformációk

Mi a(z) HUMAN

HUMAN fehér könyv

HUMAN hivatalos webhely

HUMAN tokenomikai adatai

HUMAN árelőrejelzés

Human 300 Logó

Human 300 Ár (HUMAN)

Nem listázott

1 HUMAN-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Human 300 (HUMAN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:17 (UTC+8)

Human 300 (HUMAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236723
$ 0.00236723$ 0.00236723

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Human 300 (HUMAN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HUMAN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HUMAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00236723, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HUMAN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Human 300 (HUMAN) piaci információk

$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

--
----

$ 7.36K
$ 7.36K$ 7.36K

923.07M
923.07M 923.07M

999,995,095.4931207
999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

A(z) Human 300 jelenlegi piaci plafonja $ 6.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HUMAN keringésben lévő tokenszáma 923.07M, és a teljes tokenszám 999995095.4931207. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.36K.

Human 300 (HUMAN) árelőzmények USD

A(z) Human 300USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Human 300 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Human 300 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Human 300 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-95.14%
60 nap$ 0-97.87%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Human 300 (HUMAN)

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.

Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.

But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.

They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.

Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.

Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.

The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.

$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.

We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.

Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.

Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap

This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.

Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.

The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.

The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.

The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.

Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.

The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.

Human 300 (HUMAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Human 300 (HUMAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HUMAN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Human 300 (HUMAN)

Mennyit ér ma a(z) Human 300 (HUMAN)?
A(z) élő HUMAN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HUMAN ára a(z) USD esetében?
A(z) HUMAN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Human 300 piaci plafonja?
A(z) HUMAN piaci plafonja $ 6.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HUMAN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HUMAN keringésben lévő tokenszáma 923.07M USD.
Mi volt a(z) HUMAN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HUMAN mindenkori legmagasabb ára 0.00236723 USD.
Mi volt a(z) HUMAN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HUMAN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) HUMAN kereskedési volumene?
A(z) HUMAN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HUMAN ára emelkedni fog idén?
A(z) HUMAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HUMAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:17 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

