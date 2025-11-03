HubSuite (HSUITE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.36% Árváltozás (1D) -2.54% Árváltozás (7D) -2.63% Árváltozás (7D) -2.63%

HubSuite (HSUITE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HSUITE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HSUITE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00352296, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HSUITE változása a következő volt: -0.36% az elmúlt órában, -2.54% az elmúlt 24 órában, és -2.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HubSuite (HSUITE) piaci információk

Piaci érték $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.25M$ 10.25M $ 10.25M Forgalomban lévő készlet 16.39B 16.39B 16.39B Teljes tokenszám 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

