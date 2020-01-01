Hourglass (WAIT) tokenomikai adatai

Hourglass (WAIT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hourglass (WAIT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Hourglass (WAIT) tokennel kapcsolatos információk

Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events.

Hivatalos webhely:
https://hourglassx.com

Hourglass (WAIT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hourglass (WAIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 405.91K
Teljes tokenszám:
$ 97.75M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 97.75M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 405.91K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.464756
Minden idők mélypontja:
$ 0.00176993
Jelenlegi ár:
$ 0.00415242
Hourglass (WAIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Hourglass (WAIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WAIT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WAIT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WAIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WAIT token élő árfolyamát!

WAIT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WAIT kapcsán? WAIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

