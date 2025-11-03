TőzsdeDEX+
A(z) élő HotKeySwap ár ma 0.00269968 USD. Kövesd nyomon a(z) HOTKEY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HOTKEY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HOTKEY

HOTKEY árinformációk

Mi a(z) HOTKEY

HOTKEY hivatalos webhely

HOTKEY tokenomikai adatai

HOTKEY árelőrejelzés

HotKeySwap Logó

HotKeySwap Ár (HOTKEY)

Nem listázott

1 HOTKEY-USD élő ár:

$0.00269957
$0.00269957
-3.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
HotKeySwap (HOTKEY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:03 (UTC+8)

HotKeySwap (HOTKEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00270678
$ 0.00270678
24h alacsony
$ 0.00283777
$ 0.00283777
24h magas

$ 0.00270678
$ 0.00270678

$ 0.00283777
$ 0.00283777

$ 0.581112
$ 0.581112

$ 0.00173695
$ 0.00173695

-2.28%

-3.77%

-8.55%

-8.55%

HotKeySwap (HOTKEY) valós idejű ár: $0.00269968. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOTKEY legalacsonyabb ára $ 0.00270678, legmagasabb ára pedig $ 0.00283777 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOTKEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.581112, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00173695 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOTKEY változása a következő volt: -2.28% az elmúlt órában, -3.77% az elmúlt 24 órában, és -8.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HotKeySwap (HOTKEY) piaci információk

$ 257.14K
$ 257.14K

--
--

$ 257.14K
$ 257.14K

95.00M
95.00M

95,000,000.0
95,000,000.0

A(z) HotKeySwap jelenlegi piaci plafonja $ 257.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HOTKEY keringésben lévő tokenszáma 95.00M, és a teljes tokenszám 95000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 257.14K.

HotKeySwap (HOTKEY) árelőzmények USD

A(z) HotKeySwapUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000105856782410687.
A(z) HotKeySwap USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000621293.
A(z) HotKeySwap USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001136651.
A(z) HotKeySwap USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000105856782410687-3.77%
30 nap$ +0.0000621293+2.30%
60 nap$ -0.0001136651-4.21%
90 nap$ 0--

Mi a(z) HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

HotKeySwap (HOTKEY) Erőforrás

Hivatalos webhely

HotKeySwap árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) HotKeySwap (HOTKEY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) HotKeySwap (HOTKEY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) HotKeySwap rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) HotKeySwap árelőrejelzését most!

HOTKEY helyi valutákra

HotKeySwap (HOTKEY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HotKeySwap (HOTKEY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HOTKEY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: HotKeySwap (HOTKEY)

Mennyit ér ma a(z) HotKeySwap (HOTKEY)?
A(z) élő HOTKEY ár a(z) USD esetében 0.00269968 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HOTKEY ára a(z) USD esetében?
A(z) HOTKEY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00269968. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) HotKeySwap piaci plafonja?
A(z) HOTKEY piaci plafonja $ 257.14K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HOTKEY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HOTKEY keringésben lévő tokenszáma 95.00M USD.
Mi volt a(z) HOTKEY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HOTKEY mindenkori legmagasabb ára 0.581112 USD.
Mi volt a(z) HOTKEY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HOTKEY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00173695 USD.
Mekkora a(z) HOTKEY kereskedési volumene?
A(z) HOTKEY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HOTKEY ára emelkedni fog idén?
A(z) HOTKEY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HOTKEY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:03 (UTC+8)

HotKeySwap (HOTKEY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,174.98

$3,753.44

$0.02403

$1.0823

$179.53

$108,174.98

$3,753.44

$179.53

$86.51

$2.4360

$0.00000

$0.00000

$0.0375

$0.06005

$0.09868

$0.000000002296

$0.02006

$0.00007147

$0.0000456

$0.0000375

