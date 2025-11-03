HotKeySwap (HOTKEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00270678 $ 0.00270678 $ 0.00270678 24h alacsony $ 0.00283777 $ 0.00283777 $ 0.00283777 24h magas 24h alacsony $ 0.00270678$ 0.00270678 $ 0.00270678 24h magas $ 0.00283777$ 0.00283777 $ 0.00283777 Minden idők csúcspontja $ 0.581112$ 0.581112 $ 0.581112 Legalacsonyabb ár $ 0.00173695$ 0.00173695 $ 0.00173695 Árváltozás (1H) -2.28% Árváltozás (1D) -3.77% Árváltozás (7D) -8.55% Árváltozás (7D) -8.55%

HotKeySwap (HOTKEY) valós idejű ár: $0.00269968. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOTKEY legalacsonyabb ára $ 0.00270678, legmagasabb ára pedig $ 0.00283777 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOTKEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.581112, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00173695 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOTKEY változása a következő volt: -2.28% az elmúlt órában, -3.77% az elmúlt 24 órában, és -8.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HotKeySwap (HOTKEY) piaci információk

Piaci érték $ 257.14K$ 257.14K $ 257.14K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 257.14K$ 257.14K $ 257.14K Forgalomban lévő készlet 95.00M 95.00M 95.00M Teljes tokenszám 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

A(z) HotKeySwap jelenlegi piaci plafonja $ 257.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HOTKEY keringésben lévő tokenszáma 95.00M, és a teljes tokenszám 95000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 257.14K.