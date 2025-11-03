HotKeySwap Ár (HOTKEY)
-2.28%
-3.77%
-8.55%
-8.55%
HotKeySwap (HOTKEY) valós idejű ár: $0.00269968. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOTKEY legalacsonyabb ára $ 0.00270678, legmagasabb ára pedig $ 0.00283777 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOTKEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.581112, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00173695 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOTKEY változása a következő volt: -2.28% az elmúlt órában, -3.77% az elmúlt 24 órában, és -8.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) HotKeySwap jelenlegi piaci plafonja $ 257.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HOTKEY keringésben lévő tokenszáma 95.00M, és a teljes tokenszám 95000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 257.14K.
A(z) HotKeySwapUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000105856782410687.
A(z) HotKeySwap USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000621293.
A(z) HotKeySwap USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001136651.
A(z) HotKeySwap USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.000105856782410687
|-3.77%
|30 nap
|$ +0.0000621293
|+2.30%
|60 nap
|$ -0.0001136651
|-4.21%
|90 nap
|$ 0
|--
HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.
One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.
Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HotKeySwap (HOTKEY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HOTKEY token kapcsán!
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.
