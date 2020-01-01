HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HotCocoa (HOTCOCOA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HotCocoa (HOTCOCOA) tokennel kapcsolatos információk HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. Hivatalos webhely: https://meowcoins.cryptokitties.co/ Fehér könyv: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr Vásárolj most HOTCOCOA tokent!

HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HotCocoa (HOTCOCOA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Teljes tokenszám: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Keringésben lévő tokenszám: $ 425.78M $ 425.78M $ 425.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.18M $ 9.18M $ 9.18M Minden idők csúcspontja: $ 0.0071471 $ 0.0071471 $ 0.0071471 Minden idők mélypontja: $ 0.00447324 $ 0.00447324 $ 0.00447324 Jelenlegi ár: $ 0.00574038 $ 0.00574038 $ 0.00574038 További tudnivalók a(z) HotCocoa (HOTCOCOA) áráról

HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOTCOCOA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOTCOCOA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOTCOCOA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOTCOCOA token élő árfolyamát!

HOTCOCOA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOTCOCOA kapcsán? HOTCOCOA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOTCOCOA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

