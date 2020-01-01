Hot Doge (HOTDOGE) tokenomikai adatai
Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption.
With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond).
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hot Doge (HOTDOGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Hot Doge (HOTDOGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Hot Doge (HOTDOGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOTDOGE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező HOTDOGE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) HOTDOGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOTDOGE token élő árfolyamát!
HOTDOGE árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOTDOGE kapcsán? HOTDOGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
