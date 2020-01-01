Hot Doge (HOTDOGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hot Doge (HOTDOGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hot Doge (HOTDOGE) tokennel kapcsolatos információk Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond). Hivatalos webhely: https://hotdoge.fun/ Vásárolj most HOTDOGE tokent!

Hot Doge (HOTDOGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hot Doge (HOTDOGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.34K $ 18.34K $ 18.34K Teljes tokenszám: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.34K $ 18.34K $ 18.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.02184205 $ 0.02184205 $ 0.02184205 Minden idők mélypontja: $ 0.00000787 $ 0.00000787 $ 0.00000787 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Hot Doge (HOTDOGE) áráról

Hot Doge (HOTDOGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hot Doge (HOTDOGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOTDOGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOTDOGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOTDOGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOTDOGE token élő árfolyamát!

HOTDOGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOTDOGE kapcsán? HOTDOGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOTDOGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!