hornyCoin (69420) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.34% Árváltozás (1D) -8.87% Árváltozás (7D) -13.35% Árváltozás (7D) -13.35%

hornyCoin (69420) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)69420 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) 69420 valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) 69420 változása a következő volt: -0.34% az elmúlt órában, -8.87% az elmúlt 24 órában, és -13.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

hornyCoin (69420) piaci információk

Piaci érték $ 14.85K$ 14.85K $ 14.85K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.85K$ 14.85K $ 14.85K Forgalomban lévő készlet 999.47M 999.47M 999.47M Teljes tokenszám 999,467,618.163934 999,467,618.163934 999,467,618.163934

A(z) hornyCoin jelenlegi piaci plafonja $ 14.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) 69420 keringésben lévő tokenszáma 999.47M, és a teljes tokenszám 999467618.163934. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.85K.