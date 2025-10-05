Horizon (HRZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00589662 $ 0.00589662 $ 0.00589662 24h alacsony $ 0.00608308 $ 0.00608308 $ 0.00608308 24h magas 24h alacsony $ 0.00589662$ 0.00589662 $ 0.00589662 24h magas $ 0.00608308$ 0.00608308 $ 0.00608308 Minden idők csúcspontja $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Legalacsonyabb ár $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Árváltozás (1H) -0.14% Árváltozás (1D) +1.54% Árváltozás (7D) -5.89% Árváltozás (7D) -5.89%

Horizon (HRZ) valós idejű ár: $0.00599261. Az elmúlt 24 órában, a(z)HRZ legalacsonyabb ára $ 0.00589662, legmagasabb ára pedig $ 0.00608308 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HRZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.126194, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00524898 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HRZ változása a következő volt: -0.14% az elmúlt órában, +1.54% az elmúlt 24 órában, és -5.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Horizon (HRZ) piaci információk

Piaci érték $ 51.41K$ 51.41K $ 51.41K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 57.38K$ 57.38K $ 57.38K Forgalomban lévő készlet 8.58M 8.58M 8.58M Teljes tokenszám 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

A(z) Horizon jelenlegi piaci plafonja $ 51.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HRZ keringésben lévő tokenszáma 8.58M, és a teljes tokenszám 9577807.002004618. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 57.38K.