Hord (HORD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hord (HORD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hord (HORD) tokennel kapcsolatos információk Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups. Hivatalos webhely: https://www.hord.fi/ Vásárolj most HORD tokent!

Hord (HORD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hord (HORD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 678.94K $ 678.94K $ 678.94K Teljes tokenszám: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 254.72M $ 254.72M $ 254.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 852.92K $ 852.92K $ 852.92K Minden idők csúcspontja: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Minden idők mélypontja: $ 0.00179628 $ 0.00179628 $ 0.00179628 Jelenlegi ár: $ 0.00266455 $ 0.00266455 $ 0.00266455 További tudnivalók a(z) Hord (HORD) áráról

Hord (HORD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hord (HORD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HORD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HORD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HORD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HORD token élő árfolyamát!

HORD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HORD kapcsán? HORD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HORD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

