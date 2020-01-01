Hopecore (HOPE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hopecore (HOPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hopecore (HOPE) tokennel kapcsolatos információk This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments. Hivatalos webhely: https://hopecoretoken.com/ Vásárolj most HOPE tokent!

Hopecore (HOPE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hopecore (HOPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.68K $ 24.68K $ 24.68K Teljes tokenszám: $ 994.33M $ 994.33M $ 994.33M Keringésben lévő tokenszám: $ 994.33M $ 994.33M $ 994.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.68K $ 24.68K $ 24.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.00059775 $ 0.00059775 $ 0.00059775 Minden idők mélypontja: $ 0.0000222 $ 0.0000222 $ 0.0000222 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Hopecore (HOPE) áráról

Hopecore (HOPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hopecore (HOPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOPE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOPE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOPE token élő árfolyamát!

HOPE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOPE kapcsán? HOPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOPE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

