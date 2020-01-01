Hootchain (HOOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hootchain (HOOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hootchain (HOOT) tokennel kapcsolatos információk HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement. Hivatalos webhely: https://hootchain.org Fehér könyv: https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf Vásárolj most HOOT tokent!

Hootchain (HOOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hootchain (HOOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.14K $ 2.14K $ 2.14K Teljes tokenszám: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.17K $ 2.17K $ 2.17K Minden idők csúcspontja: $ 4.4 $ 4.4 $ 4.4 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.000861 $ 0.000861 $ 0.000861 További tudnivalók a(z) Hootchain (HOOT) áráról

Hootchain (HOOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hootchain (HOOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOOT token élő árfolyamát!

HOOT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOOT kapcsán? HOOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOOT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

