Hootchain (HOOT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hootchain (HOOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Hootchain (HOOT) tokennel kapcsolatos információk

HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement.

Hivatalos webhely:
https://hootchain.org
Fehér könyv:
https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf

Hootchain (HOOT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hootchain (HOOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 2.14K
Teljes tokenszám:
$ 2.52M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 2.52M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.17K
Minden idők csúcspontja:
$ 4.4
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.000861
Hootchain (HOOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Hootchain (HOOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOOT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező HOOT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) HOOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOOT token élő árfolyamát!

