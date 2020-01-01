hood rat (HOODRAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) hood rat (HOODRAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

hood rat (HOODRAT) tokennel kapcsolatos információk HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement. Hivatalos webhely: https://www.hoodratsol.com/ Vásárolj most HOODRAT tokent!

hood rat (HOODRAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) hood rat (HOODRAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.90K $ 39.90K $ 39.90K Teljes tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 39.90K $ 39.90K $ 39.90K Minden idők csúcspontja: $ 0.00184219 $ 0.00184219 $ 0.00184219 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) hood rat (HOODRAT) áráról

hood rat (HOODRAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) hood rat (HOODRAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOODRAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOODRAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOODRAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOODRAT token élő árfolyamát!

HOODRAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOODRAT kapcsán? HOODRAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOODRAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

