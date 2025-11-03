Honeywell xStock (HONX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 200.13 $ 200.13 $ 200.13 24h alacsony $ 201.69 $ 201.69 $ 201.69 24h magas 24h alacsony $ 200.13$ 200.13 $ 200.13 24h magas $ 201.69$ 201.69 $ 201.69 Minden idők csúcspontja $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 Legalacsonyabb ár $ 198.27$ 198.27 $ 198.27 Árváltozás (1H) +0.10% Árváltozás (1D) +0.39% Árváltozás (7D) -7.38% Árváltozás (7D) -7.38%

Honeywell xStock (HONX) valós idejű ár: $201.54. Az elmúlt 24 órában, a(z)HONX legalacsonyabb ára $ 200.13, legmagasabb ára pedig $ 201.69 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HONX valaha volt legmagasabb ára $ 271.63, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 198.27 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HONX változása a következő volt: +0.10% az elmúlt órában, +0.39% az elmúlt 24 órában, és -7.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Honeywell xStock (HONX) piaci információk

Piaci érték $ 211.51K$ 211.51K $ 211.51K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.68M$ 7.68M $ 7.68M Forgalomban lévő készlet 1.05K 1.05K 1.05K Teljes tokenszám 38,102.57245580687 38,102.57245580687 38,102.57245580687

A(z) Honeywell xStock jelenlegi piaci plafonja $ 211.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HONX keringésben lévő tokenszáma 1.05K, és a teljes tokenszám 38102.57245580687. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.68M.